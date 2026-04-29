« Mission coup de foudre » : votre téléfilm inédit ce 29 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Mission coup de foudre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 29 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Mission coup de foudre ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Mission coup de foudre » : l’histoire, le casting

Lily et sa mère Kate partent pour leur voyage annuel et retournent en Écosse, pays natal de Kate, où elles retrouvent Mary, son amie de toujours. Tout juste divorcée, Lily se rapproche de Logan, le fils de Mary, veuf et père d’un enfant. En aidant à la distillerie familiale, leur complicité grandit, sous le regard ravi de leurs mères. Mais lorsque Lily apprend que Kate est atteinte d’un cancer, elle hésite à s’engager dans une nouvelle relation.



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Avec : Erica Durance (Lily Reese), Jordan Young (Logan Campbell), Jo Cameron Brown (Kate Reese), Juliet Cadzow (Mary Campbell)

Et à 16h, « Coup de foudre, mystère et sable fin » (rediffusion)

Claire, jeune rédactrice new-yorkaise fraîchement séparée, redécore son appartement avec son meilleur ami lorsqu’ils découvrent un album photo de sa mère, décédée. Elle y apparaît heureuse à Playa Mariposa, au Mexique, loin de l’image stricte qu’elle connaissait. Intriguée, Claire s’y rend pour comprendre ce passé.

Sur place, elle rencontre Juan, ancien amour de sa mère, dont elle se rapproche pour en apprendre davantage. Elle fait aussi la connaissance d’Antonio, un jeune chef avec qui, malgré des débuts difficiles, elle développe une complicité qui dépasse peu à peu la simple découverte du pays et de sa cuisine.

Avec : Lucía Gómez-Robledo (Claire), Pierre Louis (Jairo), Luis Gatica (Juan), Sergio Rogalto (James)