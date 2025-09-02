“Tout beau, tout n9uf” : quel audience pour l’arrivée de Cyril Hanouna sur W9 ?



Cyril Hanouna faisait hier soir ses premiers pas sur W9 avec son nouveau talk-show quotidien “Tout beau, tout n9uf”, diffusé dès 18h25. Un pari stratégique pour la chaîne du groupe M6, qui mise sur l’animateur star pour dynamiser son access et concurrencer les grands rendez-vous du soir.











Pour cette première, 814 000 téléspectateurs ont suivi l’ouverture de l’émission, soit 6,8 % de part d’audience sur l’ensemble du public. Un démarrage correct, qui a rapidement gagné en puissance au fil de la soirée. À 19h25, le programme rassemblait déjà 1,03 million de curieux, puis 1,11 million un peu plus tard à 19h47. L’audience a poursuivi sa progression pour atteindre 1,30 million de téléspectateurs à 20h17.

La dernière partie, diffusée entre 21h01 et 21h17, a permis à W9 de réaliser sa meilleure performance de la soirée : 1,52 million de téléspectateurs, représentant 7,8 % de part d’audience. C’est sur cette tranche stratégique que l’on a la véritable tendance du lancement. Notez que Yann Barthès était devant avec « Quotidien », dont la dernière partie a été suivie hier soir par 1,7 million de téléspectateurs.

Un lancement prometteur, mais en retrait par rapport à TPMP

Si ces chiffres confirment l’intérêt du public pour l’arrivée de Cyril Hanouna sur W9, ils restent toutefois en retrait par rapport aux performances historiques de l’animateur sur C8. L’an dernier, la première de la saison de “Touche pas à mon poste” avait réuni 1,79 million de téléspectateurs en dernière partie, soit davantage que ce lancement de « Tout beau, tout n9uf ».



Reste à voir si la curiosité du public se transformera en fidélité dans les jours à venir. Mais pour W9, qui n’avait pas l’habitude d’enregistrer de tels scores en access prime time, le pari semble déjà en bonne voie.