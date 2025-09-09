Audiences 8 septembre 2025 : « L’amour est dans le pré » leader devant « Rien ne t’efface »

Audiences 8 septembre 2025 – C’est M6 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences lundi soir avec l’épisode 3 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,56 millions de téléspectateurs pour 18,8% de pda hier soir.


C’est devant TF1 avec un nouvel épisode inédit de la série « Rien ne t’efface », qui a intéressé 3,38 millions de téléspectateurs pour 17,8% de pda.

Audiences 8 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la série inédite « Surface », qui a attiré 2,68 million de téléspectateurs pour 14% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Le monde ne suffit pas », qui a réuni 1,44 million de téléspectateurs pour 8,4% de pda.


