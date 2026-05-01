Demain Nous Appartient spoiler : Samuel démasque Jean, il prépare un gros coup ! (4 mai 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Jean semble avoir un plan bien précis pour s’en prendre à William et ses proches dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et il va continuer de manipuler William tout en tâclant Samuel dans le prochain épisode, du lundi 4 mai 2026.











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Le matin, Jean se prépare tout en regardant une vidéo de William. Et quand il arrive à l’hôpital, Samuel est sous le choc : Jean est habillé exactement pareil que William ! Ce dernier trouve ça amusant mais Samuel n’est pas dupe, il trouve le comportement de Jean malsain.

Samuel est toujours tourmenté par sa remarque sur le fait qu’il vive toujours chez William et Aurore. Il demande l’avis d’Aurore, qui tente de le rassurer et lui assure que tout va bien. Mais plus tard, Samuel parle à Ellie de l’idée d’un déménagement…

Et à l’hôpital, Jean vient parler à Samuel. Il fait mine de s’excuser car il veut arranger les choses. Mais Samuel l’envoie balader : il sait que ce n’est pas sincère ! Quand Samuel s’en va, Jean regarde son téléphone… Il échange des messages avec Sofia, qui lui propose un date !



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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.