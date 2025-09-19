Audiences talks du 18 septembre 2025 : « Tout beau, tout n9uf » remonte et réduit l’écart avec Quotidien



Audiences talks du jeudi 18 septembre 2025 – Les talks ont encore une fois animé l’access ce jeudi 18 septembre, avec une compétition très serrée entre Yann Barthès sur TMC et Cyril Hanouna sur W9. France 5 conserve quant à elle une base fidèle en début de soirée.











🔹 « Quotidien » sur TMC

Yann Barthès a légèrement reculé en première partie, suivie par 701.000 téléspectateurs (4,7%) entre 19h20 et 20h02. La dynamique s’améliore dès la deuxième partie (20h10-21h06), qui grimpe à 1,19 million de fidèles (6,3%). Enfin, la dernière tranche (21h06-21h21) attire 1,81 million de téléspectateurs (9,2%), confirmant l’importance stratégique de ce segment juste avant le prime.

🔹 « Tout beau, tout n9uf » sur W9

Cyril Hanouna signe une belle soirée avec une progression constante au fil des tranches. La première partie (19h46-20h15) séduit 869.000 curieux (5,2%), puis la deuxième (20h20-21h02) rassemble 1,18 million de téléspectateurs (6,2%), soit quasiment à égalité avec « Quotidien ». Enfin, la dernière tranche (21h02-21h17) culmine à 1,69 million (8,7%), plaçant W9 en véritable challenger de TMC sur ce créneau stratégique.

🔹 « C à vous » sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine reste performante en première partie, avec 976.000 téléspectateurs (7,2%) entre 18h57 et 19h50. En revanche, la suite perd de la puissance : 532.000 personnes (2,9%) entre 20h03 et 20h45, avant un rebond à 910.000 téléspectateurs (4,7%) sur la tranche 20h45-21h03.



Source chiffres audiences : Médiamétrie