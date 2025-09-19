Ici tout commence du 19 septembre : le départ de Louis, Maya quitte Malik (résumé + vidéo épisode 1267 en avance)



Ici tout commence du 19 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1267 – Louis quitte définitivement l’institut Auguste Armand ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour Maya et Malik, c’est l’heure de la rupture.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 septembre – résumé de l’épisode 1266

Louis confirme auprès du notaire la cession de ses parts à Rose et Clotilde. Déterminé à couper les ponts, il touche profondément ses tantes par ce geste, encouragées par Carla à apaiser leur rancune. En retour, Clotilde lui propose un contact pour un poste à Bordeaux. Avant son départ, un pot d’adieu est organisé au Double A par Claire, Olivia, Anouk et Milan, rejoints par Carla. Louis quitte l’Institut, enfin prêt à aller de l’avant.

À la ferme, Gaspard craint la réaction de Maya à sa lettre. Quand elle l’interroge, il fait semblant d’être indifférent. Peu après, Maya annonce à Malik qu’elle préfère rompre, estimant qu’ils sont plus amis qu’un couple.



De son côté, Julia persiste à vouloir intégrer le Master avec son concept de restaurant autour des vins. Malgré les doutes, elle est admise avec Billie et Solal. Lionel et Tom veulent lui rendre la vie infernale, mais Jasmine les en dissuade.

Ici tout commence du 19 septembre 2025 – extrait vidéo

