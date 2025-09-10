C à vous du 10 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

C à vous du 10 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

Capture France 5


🔵 Matignon : Sébastien Lecornu à la recherche du compromis. Alai nDuhamel, éditorialiste et essayiste, nous livre son analyse ce soir

🔵 Mouvement « bloquons tout » : Francois Ruffin, député « Debout » de la Somme, est l’invité de C à vous


🔵 Dans la Suite de C à vous :
📺 Olivier Vera, ancien ministre de la Santé, co-animateur de l’émission “TechCare” aux côtés de Michel Cymes
🎭 Michel Cymes et Philippe Lelièvre pour la pièce de théâtre “Secrets de santé”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 10 septembre 2025 à 19h sur France 5.

La Grande Librairie du 10 septembre 2025 : invités et sommaire
Audiences talks du 9 septembre 2025 : Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf »
Les Cinquante du 9 septembre : quelle équipe va perdre le jeu n°7 ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 17)
Les Cinquante du 10 septembre : qui perdra le 8ème jeu ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 18)
C à vous du 9 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
