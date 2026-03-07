Tournée Star Academy : Pierre Garnier et Héléna ensemble au concert à Caen (VIDÉO)



Ce samedi soir, les fans de la Star Academy ont eu une belle surprise lors du concert de la tournée à Caen. Dans le public, plusieurs spectateurs ont repéré Pierre Garnier, grand gagnant de la saison 2023, venu assister au spectacle… en charmante compagnie.











Le chanteur était en effet assis aux côtés de Héléna Bailly, demi-finaliste marquante de la même promotion. Depuis la fin de l’émission, les deux artistes font régulièrement l’objet de rumeurs de couple. Très complices pendant l’aventure, ils ont toujours préféré rester discrets sur la nature de leur relation, sans jamais confirmer ni démentir ces spéculations.

Ce soir à Caen, leur présence commune n’est évidemment pas passée inaperçue auprès des fans présents dans la salle. Plusieurs spectateurs ont partagé sur les réseaux sociaux des photos et vidéos montrant les deux anciens académiciens profitant du concert dans une ambiance détendue.



Ils n’étaient d’ailleurs pas seuls. À leurs côtés se trouvait également Victorien, autre élève marquant de la promotion 2023. Les trois anciens camarades semblaient ravis de se retrouver pour soutenir la nouvelle promo actuellement en tournée.

Depuis la fin de l’aventure, les liens entre les élèves de la promo 2023 de la Star Academy restent très forts. Et cette apparition commune de Pierre Garnier, Héléna et Victorien dans le public du concert de Caen en est une nouvelle preuve… au plus grand bonheur des fans, toujours très attentifs à leurs retrouvailles.

Et autre surprise : Pierre semble avoir coupé ses cheveux ! Il portait une casquette et n’avait pas son chignon habituel. Un détail que ses fans ont tout de suite remarqué.

VIDÉO Pierre, Héléna et Victorien ensemble au concert de la Star Academy à Caen