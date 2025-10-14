Un Si Grand Soleil du 15 octobre : Kira de retour, Ludo pris au piège (résumé épisode 1771 en avance)



Un si grand soleil du 15 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1771 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 15 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la ferme, Ludo se prépare à retourner chercher la source. Elodie pense que ça peut lui prendre des jours mais Ludo assure qu’ils n’ont pas le temps. Il file. Pendant ce temps là, Lavergne vient voir William. Il lui dit qu’ils n’auront plus de problème quand leur projet sera en place. Il lui parle de l’enquête qui va commencer et lui dit qu’il compte sur lui pour convaincre les agriculteurs qui hésitent encore. Il lui parle d’Elodie et Ludo, William assure qu’ils ne changeront pas d’avis. Lavergne lui demande ce qu’ils mijotent pour leur coupe l’herbe sous le pied ! William refuse d’espionner sa fille ni quelqu’un d’autre. Il lui dit qu’ils auront cette retenue d’eau à la loyale.

Louis et Thaïs ont passé la nuit ensemble. Louis lui propose un café mais elle décline. Avant de partir, Louis lui dit qu’il a trouvé ça super… Thaïs est distante et lui souhaite une bonne journée. Au même moment, Kira fait son retour à Montpellier. Florent vient la chercher à l’aéroport, il est ravi.



Ludo est à la recherche de la source, l’appareil détecte quelque chose ! Ludo finit par trouver la grotte. Lavergne l’observe et le voit rentrer dans la grotte ! A l’intérieur, Ludo trouve de l’eau Il remarque un tuyau sectionné et une énorme pierre !

Kira retrouve Claire, elles se sautent dans les bras. Kira explique qu’elle démarre son travail le lendemain, elle se sent prête. Elle va être auxiliaire de vie, elle veut participer au loyer mais Claire refuse et lui dit de profiter.

Au commissariat, Thaïs est ailleurs. Elle repense à Louis… Manu l’interrompt, il lui demande le pv d’un dealer mais elle se trompe de document. Il remarque qu’elle est tête en l’air, il pense qu’elle flippe de sa mutation. Elle assure que non et écrit ensuite à Louis pour se voir pour se parler. Elle reçoit ensuite un appel de Kira, qui lui dit être arrivée. Elle veut la voir mais Thaïs dit qu’elle travaille et ce soir elle ne peut pas. Elle prétexte bosser pour son père, Kira propose de venir la chercher après son service mais Thaïs décline et lui dit qu’elles se verront le lendemain.

A la coloc, Bilal retrouve Elise. Elle s’est inscrite sur une appli de rencontres et cherche un plan… Il pense que c’est un peu tôt mais Elise dit vouloir se sortir Elodie de la tête.

Thaïs est avec Louis, ils se demandent s’ils ont fait une bêtise mais ils ne savent pas quoi en penser. Louis finit par lui avouer qu’elle a toujours été plus qu’une amie pour lui mais il ne s’en rend compte que maintenant. Il trouverait dommage qu’ils passent à côté de ça. Thaïs lui dit qu’elle ressent plus de l’amitié pour lui, elle veut bien qu’ils essaient. Mais elle lui annonce le retour de Kira à Montpellier. Elle se demande ce qu’ils vont lui dire, Louis pense qu’ils doivent juste dire la vérité.

Ludo essaie de détruire la pierre qui bouche la source. Il entend du bruit et demande s’il y a quelqu’un. Il voit Lavergne et lui dit qu’il a trouvé la source, elle était bouchée. Lavergne déclenche une explosion et s’en va. Ludo est propulsé au sol et perd connaissance !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.