The Voice Kids 2025 : et le gagnant est... (finale du 4 octobre)

La grande finale de The Voice Kids s’est tenue hier soir en direct sur TF1, offrant une soirée riche en émotions, en voix puissantes et en moments inoubliables. Après plusieurs semaines de compétition, c’est Charlotte, talentueuse représentante de l’équipe Patrick Fiori, qui a remporté la 11ᵉ saison du célèbre télé-crochet musical.











Face aux autres finalistes — Diego et Wylie (team SANTA), Ella et Miriam (team SOPRANO) ainsi que Roxane et Kimon (team MATT POKORA) — Charlotte a su conquérir le cœur du public grâce à sa voix émouvante, sa justesse et son incroyable maturité artistique.

🎤 Une soirée exceptionnelle sur TF1

Cette finale, placée sous le signe du partage et de la musique, a également été marquée par la présence de quatre invitées prestigieuses venues offrir des duos inédits avec les jeunes finalistes : Amel Bent, Helena, Linh et Marine.

Patrick Fiori, ému et fier de sa protégée, n’a pas caché sa joie après la victoire de Charlotte.



🌟 Une victoire prometteuse

Avec cette victoire, Charlotte succède à Tim, grand gagnant de la saison précédente, et inscrit son nom dans la belle histoire de The Voice Kids. À seulement 14 ans, elle s’impose déjà comme une artiste à suivre de près.

Entre larmes de joie, applaudissements et standing ovation, cette finale a une nouvelle fois prouvé que The Voice Kids reste un véritable tremplin pour les jeunes talents et un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique et d’émotion.