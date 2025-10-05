Audiences 4 octobre 2025 : « Meurtres à Bayeux » leader devant « 100% Logique »



Audiences 4 octobre 2025 – C’est France 3 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Bayeux », qui a rassemblé 3,17 millions de téléspectateurs pour 18,6% de pda.





C’est devant France 2 avec le retour de « 100% Logique », qui a réuni 2,78 millions de téléspectateurs pour 17,5% de pda.







Audiences 4 octobre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la finale de « The Voice Kids », qui a intéressé 2,73 millions de téléspectateurs pour 15,7% de pda.

M6 suit avec la demi-finale de la saison 5 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,19 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 909.000 téléspectateurs pour 5,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie