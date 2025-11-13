« 13 Novembre, le choix de Sonia » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (13 novembre 2025)



Publicité





« 13 Novembre, le choix de Sonia » au programme TV du jeudi 13 novembre 2025 – Ce jeudi soir, France 2 diffuse la série inédite « 13 Novembre le choix de Sonia ».





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« 13 Novembre, le choix de Sonia » – le synopsis

Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, alors qu’un groupe de terroristes est en cavale et prêt à frapper de nouveau, une femme décide d’aider la police à les retrouver et à les stopper. Sous le pseudonyme de Sonia, elle revient aujourd’hui sur ces jours décisifs qui ont bouleversé le cours de sa vie.

Vos épisodes du 13 novembre 2025

Épisode 1 : Le 13 novembre 2015 au soir, Sonia regarde le match France-Allemagne avec sa famille et Hasna, une jeune femme fragile qu’elle héberge depuis des années. Les explosions près du Stade de France et les fusillades plongent la soirée dans l’horreur. Sous le choc, tous sauf Hasna, qui se réjouit brièvement avant d’être réprimandée. Le 15 novembre, Hasna reçoit un appel : son « cousin » serait en fugue. Sonia accepte de l’accompagner pour le récupérer. Mais le fuyard n’est autre qu’Abdelhamid Abaaoud, chef des commandos du 13 novembre. Armé, il menace Sonia et son compagnon.



Publicité





Épisode 2 : Abaaoud épargne le couple, mais cherche une planque. Hasna le convainc que Sonia est digne de confiance. De retour chez eux, la tension explose : Sonia réalise le danger qu’Hasna a fait peser sur sa famille. Le 16 novembre, alors que la France rend hommage aux victimes, Sonia décide d’agir. Elle appelle la police et donne un détail que seuls les enquêteurs connaissent : Abaaoud porte des baskets orange. Son témoignage devient clé. La DGSI lui demande alors de rester proche d’Hasna pour obtenir plus d’informations.

Épisode 3 : Sonia réussit à faire parler Hasna, qui évoque de nouveaux attentats prévus à La Défense. L’alerte est donnée, mais la police ignore encore l’emplacement exact de la cache. Sous pression, Hasna finit par remettre à Sonia un papier contenant l’adresse : rue du Corbillon, à Saint-Denis. Dans la nuit du 17 novembre, le Raid lance l’assaut. Sonia entend à la télévision les cris d’Hasna avant qu’une explosion ne détruise l’immeuble. Tous les terroristes sont morts.

Épisode 4 : Sonia est arrêtée puis rapidement blanchie. Protégée par les autorités, elle vit désormais sous une fausse identité, constamment déplacée avec sa famille. Son courage l’a transformée en cible, mais aussi en symbole. Malgré les épreuves, Sonia témoigne au procès du 13-Novembre. Anonymisée, elle défend son choix : « Si c’était à refaire, je le referais. »

Le casting

Avec Carima Amarouche, Mounir Amamra, Jahz Armando, Akim Chir, Nicolas Guidoux, Philippe Chadrys, Christian Deau, Jean-Michel Fauvergue, François Hollande, Bernard Cazeneuve