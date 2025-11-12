Un Si Grand Soleil du 13 novembre : la police trouve des preuves, Eve et Manu réunis (résumé épisode 1792 en avance)



Un si grand soleil du 13 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1792 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 13 novembre 2025.





Muriel est avec Charles, elle s’emporte et veut aller elle-même chez les flics. Charles lui demande de l’écouter : Boris va sortir très bientôt, quand il est allé au commissariat il a vu qu’ils avaient arrêté un mec et il les a entendu dire que c’est lui qui a tiré sur Eliott la première fois. Charles pense qu’il devrait être accusé d’avoir tué Eliott. Muriel s’impatiente, Charles lui rappelle qu’il l’a tué pour elle et pour Toma ! Charles lui demande d’attendre quelques jours, si Boris ne sort pas avant la fin de la semaine il ira se dénoncer.

Alix est avec Ulysse, Lucas débarque et demande à Alix de laisser sa copine tranquille. Il ne lui pardonnera jamais de lui avoir caché la mort de son père, il ne veut pas de son aide ! Ulysse lui demande de partir, Alix assure qu’elle n’avait aucune arrière pensée quand elle a proposé de les aider. Lucas s’en va en lui disant de ne plus les approcher.



Levars annonce que son client, Muller, est prêt à les aider à faire tomber le réseau de Nathalie Gimenez, uniquement s’ils lui garantissent la clémence maximale du juge. Alex dit que le juge en tiendra compte. Mueller passe aux aveux, Nathalie a repris le business de son mari. Elle a compris qu’Eliott lui faisait de l’ombre et elle lui a lancé un ultimatum : soit il bossait pour elle, soit elle le faisait tuer ! Il a commencé à bosser pour elle jusqu’à il y a 3 semaines. Il a repoussé des livraisons, Gimenez l’a envoyé le chercher. Nathalie Gimenez a confronté Eliott face à ses retards de livraison, il a expliqué avoir une nouvelle planque et ça l’a ralenti. Elle l’a alors menacé, elle voulait une livraison pour la fin de la semaine. Muller explique que Gimenez ne le sentait pas et elle a découvert qu’il avait tout vendu pour se barrer… Elle a mis un contrat sur sa tête ! Muller assure que ce n’est pas lui qui l’a tué. Levars précise que Muller va leur donner toutes les infos sur son réseau ainsi que des enregistrements.

Sybille remet à Dimitri et Lucas tout ce qu’ils doivent écouler. Dimitri veut monter les prix, Sybille refuse. Ils ont des numéros de comptes sur lesquels les acheteurs doivent payer, elle leur donne ses recommandations.

A la galerie, Alix s’énerve avec un client au téléphone. Ulysse la recadre, il comprend qu’elle se laisse bouffer parce que Lucas lui a dit. Il pense qu’elle doit l’oublier, Alix dit qu’elle n’y arrive pas. Ulysse lui conseille de ne plus aller aux Sauvages, Alix lui dit qu’elle ne comprend rien et s’en va.

Thierry récupère la carte SD cachée par Muller dans son box. Chez L Cosmétiques, Enric explique à Lucas qu’il ne pourra pas lui donner les heures supplémentaires. Lucas lui dit que c’est pas grave, son deuxième boulot lui rapporte un peu plus que prévu. Enric est surpris mais il est content pour lui.

Aux Sauvages, Victor est avec Nathalie, la mère d’Emma. Il lui fait passer un faux entretien d’embauche. Elle se sent nulle mais Emma l’encourage. Victor lui assure que si son équipe n’était pas au complet, il l’embaucherait tout de suite.

Alex débriefe avec le juge Laplace, il lui parle de Muller qui a tout balancé sur Nathalie Gimenez et des enregistrements. Il lui fait écouter celui sur lequel elle demande à Muller de tuer Eliott et de ne pas le rater ! Muller continue de nier mais Alex pense que c’est pour limiter la casse. Le juge lui demande s’il abandonne la piste Boris Laumière, Alex dit qu’ils n’ont rien trouvé sur la voiture de Boris aux abords de la planque. Ils sont clairement sur un règlement de compte lié au trafic.

Lucas rentre chez lui et déballe les bijoux avant de les mettre en vente. Il appelle Sybille, il a déjà vendu une montre. Emma rentre, il écourte. Il ment à Emma en lui parlant d’un nouveau circuit pour la distribution de prospectus… Il lui propose des sandwichs pour se faire un coucher de soleil.

Manu annonce à Eve qu’ils ont arrêté le tueur d’Eliott, lié au trafic de stupéfiants : c’est un règlement de comptes. Eve lui dit qu’il avait raison depuis le début. Il lui dit que ça va aller. Il va prendre des affaires… Eve finit par le retenir, elle lui demande de rester. Il la prend dans les bras.

