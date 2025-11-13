« Les disparus de Valenciennes » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (13 novembre)



« Les disparus de Valenciennes » c’est le téléfilm rediffusé ce jeudi soir sur France 3. Il date de 2018 avec au casting, Stéphane Freiss, Virginie Lemoine et Brigitte Fossey.





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Les disparus de Valenciennes » : synopsis

Florian, fils d’un ouvrier de Valenciennes, est retrouvé pendu après avoir subi d’horribles violences. Pour Yann et Mickaël Tortois, cette affaire revêt une dimension toute particulière : la victime était l’un de leurs amis, et son père est le seul survivant d’un drame survenu quinze ans plus tôt. Ce jour-là, un coup de grisou avait coûté la vie à quatorze mineurs, dont le père de Yann et Mickaël. Depuis cette tragédie, les deux frères — l’un policier, l’autre gendarme — se sont éloignés, incapables de surmonter leurs différends.

Les premiers soupçons se tournent rapidement vers Aurélie, la fiancée de Florian, que celui-ci venait de quitter. La rupture aurait-elle pu déclencher son geste ? D’autant plus que, lorsque les enquêteurs tentent de l’interroger, elle prend la fuite en voiture. Mais la vérité pourrait bien se cacher ailleurs — peut-être du côté de sa propre famille. Son frère, grand amateur de football et d’alcool, désapprouvait farouchement la relation de sa sœur avec Florian. Au fil d’une enquête jalonnée de rebondissements, Yann et Mickaël vont se retrouver confrontés à des secrets enfouis et à des zones d’ombre remontant à l’accident qui a brisé leur enfance.



Le casting

Avec Stéphane Freiss (Yann Tortois), Arnaud Binard (Mickaël Tortois), Virginie Lemoine (Marianne Raguenelle), Brigitte Fossey (Christiane Tortois)