C à vous du 13 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 13 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Suspension de la réforme des retraites : qu’est-ce que ça va changer ? On en parle avec Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion et Marylise Leon, secrétaire générale de la CFDT

🔵 Attentats du 13-Novembre : que devient « Sonia », témoin-clé qui a permis de retrouver la trace des terroristes ? Nous recevons son avocate, Me Samia Maktouf, à l’occasion de la diffusion de la série-fiction-documentaire « Le choix de Sonia » sur France 2



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine, Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier

🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Philippe Geluck pour le livre « L’origine du chat », aux éditions Casterman

🎭 Elena Nagapetyan pour son spectacle « Ça valait le coup »

🎶 Salvatore Adamo, pour son album « Des nèfles et des groseilles… »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 13 novembre 2025 à 19h sur France 5.