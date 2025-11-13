Un Si Grand Soleil Spoiler : Eve face à l’ultime lettre d’Eliott (épisode du 17 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1794 du 17 novembre 2025 – Eve va découvrir l’ultime lettre d’Eliott dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Alors que Nathalie Gimenez et Muller ont été mis en examen pour le meurtre d’Eliott, Eve va pouvoir faire son deuil et Manu lui remet la lettre qu’Eliott avait écrit avant son départ.











Dans sa lettre, Eliott annonce son départ à sa mère et lui dit qu’il ne pourra pas la recontacter avant un ou deux ans. Il lui dit qu’il n’avait confiance qu’en elle et Charles… Pas un mot pour Muriel.

Eve est bouleversée et se sent vide. Elle fait lire la lettre à Charles, qui fond en larmes, et à Muriel, qui est choquée qu’il n’ait pas eu un mot pour elle alors qu’il s’apprêtait à enlever leur fils… Muriel comprend qu’Eve n’était pas au courant et s’excuse, les deux femmes se réconcilient.

