« Le dernier chapitre » : votre téléfilm inédit ce 18 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Le dernier chapitre » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 18 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Le dernier chapitre ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Le dernier chapitre » : l’histoire, le casting

Jen Brisson est une auteure à succès connue pour sa série de polars La Vague Assassine. Alors qu’elle doit achever le dernier tome de la saga, l’inspiration lui fait brutalement défaut. En pleine procédure de divorce, forcée de se séparer de la maison de vacances dont elle rêvait, elle voit également son roman stagner. Mais bientôt, la frontière entre fiction et réalité se brouille : d’étranges événements frappent son entourage proche, et tout porte à croire que ses livres pourraient bien avoir un lien avec ces mystérieux incidents…



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Avec : Christie Leverette (Jen), Rob Mayes (Logan), Maya Brim (Patricia), Alyssa Renee Olson (Nora)

Et à 16h, « Meurtre à l’encre noire » (rediffusion)

Après le meurtre de son compagnon et éditeur, Kara Reed quitte New York pour tenter de se reconstruire à Los Angeles, où elle intègre des cours de création littéraire à l’université. Hébergée par Charlie, la gérante d’un café, elle décroche un emploi de serveuse dans son établissement. Dès son premier soir de travail, un client oublie sa tablette. En cherchant à la lui rendre, Kara fait la connaissance de son propriétaire, Paul Reese, un auteur de thrillers à succès. Très vite, une histoire d’amour naît entre eux.

Mais tout ne se passe pas comme prévu à l’université : le professeur Cross, qui enseigne l’écriture créative, se montre de plus en plus insistant envers elle. De son côté, Paul propose à Kara de collaborer à l’écriture de son prochain thriller. Ensemble, ils commencent alors à imaginer des scénarios aussi captivants qu’inquiétants.

Avec : Olivia d’Abo (Charlie), Karissa Lee Staples (Kara Reed), Antonio Sabato Jr (Paul), Daniel Booko (Tony)