« Tous en cuisine » revient sur M6 dès le 1er juin avec une édition spéciale Coupe du Monde !

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Bonne nouvelle pour les fans de cuisine et de football ! L’émission quotidienne de Cyril Lignac, « Tous en cuisine », fera son grand retour sur M6 à partir du lundi 1er juin à 18h30. Pour cette nouvelle saison, le programme se met à l’heure de la Coupe du Monde 2026 avec une édition spéciale placée sous le signe du partage, de la gourmandise… et du ballon rond.











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Une édition spéciale placée sous le signe du football

Dans cette version inédite de « Tous en cuisine », Cyril Lignac proposera aux téléspectateurs un véritable tour du monde culinaire en revisitant les spécialités emblématiques des nations engagées dans la compétition. À ses côtés, Jérôme Anthony parcourra la France avec son camion « miam-miam », au cœur des supporters et des fan-zones.

Avant le lancement officiel du Mondial, l’émission prendra des airs d’échauffement festif. Chaque soir, une famille vêtue aux couleurs de son équipe favorite cuisinera en simultané avec le chef dans une ambiance conviviale. Des consultants sportifs du groupe M6 viendront également partager leurs analyses et leurs anecdotes autour de la compétition, tandis qu’un invité VIP participera depuis chez lui à l’émission en direct.

Des recettes inspirées des nations du Mondial

Une fois la Coupe du Monde lancée, Tous en cuisine accompagnera les soirées match avec des recettes inspirées des pays à l’affiche. Les téléspectateurs pourront ainsi préparer un guacamole crémeux et des tacos de bœuf avant un match du Mexique, une poutine de canard confit avant une rencontre du Canada, ou encore des smash burgers à l’occasion d’un choc entre les États-Unis et l’Australie.



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Les saveurs portugaises seront aussi à l’honneur avec des brochettes d’agneau sauce chimichurri et des pastel de nata. De nombreuses autres recettes venues des grandes nations du football viendront rythmer cette édition spéciale.

Des personnalités du football et du divertissement invitées

Cette édition spéciale réunira également plusieurs personnalités du football et du divertissement. Ophélie Meunier, Xavier Domergue, Samuel Umtiti ou encore Franck Leboeuf apporteront leur expertise tout au long des émissions.

Des invités comme Redouane Bougheraba, Joyce Jonathan et Camille Lacourt viendront également cuisiner en direct avec Cyril Lignac dans une ambiance chaleureuse et festive.

Jérôme Anthony au cœur des supporters

De son côté, Jérôme Anthony poursuivra son tour de France culinaire avec son foodtruck installé au plus près des supporters. Maillots, drapeaux, mascottes locales et jeunes joueurs issus de clubs régionaux seront au rendez-vous pour faire vivre toute l’effervescence de la compétition.

Toujours fidèle à son humour et à sa spontanéité, l’animateur promet également quelques séquences décalées et festives tout au long de cette édition spéciale.

Avec cette nouvelle formule mêlant cuisine, humour et passion du football, M6 entend bien faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France dès le lundi 1er juin à 18h30.