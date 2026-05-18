Un Si Grand Soleil Spoiler : Clément sous le choc, Claudine lui dit tout ! (épisode du 21 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1927 du 21 mai 2026 – La vérité va enfin éclater chez les Becker dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Sabine a confié à son père s’être souvenue avoir déjà vu Raphaël Atlan, qui était venue la chercher au lycée un soir, Clément décide de confronter Claudine…











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Celle-ci ne répond pas aux appels de Clément, il se rend donc à son cabinet. Là, il exige que Claudine lui dise la vérité. Claudine lui explique que, pendant qu’elle fouillait dans l’ordinateur de Clément, Atlan a récupéré Sabine à la sortie du lycée. Il avait tout planifié depuis le début : Sabine lui servait de moyen de pression.

Atlan a exigé que Claudine se débrouille pour lui trouver les coordonnées du témoin grâce à son mari dans la police. Claudine a tenté de refusé mais Raphaël Atlan lui a dit qu’il déjeunait avec sa fille… Il a laissé une heure à Claudine pour trouver les coordonnées du témoin dans les dossiers de son mari, sous peine de ne plus jamais revoir Sabine !

Claudine assure à Clément qu’elle a agi sans réfléchir, elle n’avait pas le choix. Elle a récupéré les infos dans son ordinateur, Atlan lui a ensuite donné l’adresse du restaurant et elle les a rejoint…



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Clément demande alors à Claudine pourquoi elle ne lui a rien dit : leur fille était retenue par un malade, il est flic et c’était à lui d’intervenir ! Mais Claudine dit qu’elle a totalement paniqué, elle avait trop peur qu’il tue Sabine. Becker reproche ensuite à Claudine son silence, qui a détruit leur couple. Il peine à comprendre pourquoi elle a pu faire un truc pareil et garder ce lourd secret pour elle pendant toutes ces années…

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