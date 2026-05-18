Plus belle la vie spoiler : Zoé sous le choc face à Romain qui... (19 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 19 mai 2026 – Les choses vont mal tourner pour Zoé et Romain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, demain, dans l’épisode du mardi 19 mai 2026, Romain va mettre Zoé en très grand danger !











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Alors que l’IMSI-catcher est cassé et que Steve assure ne pas avoir réussi à le réparer, Romain avoue à Zoé qu’il a fait « la nourrice » pour l’appareil et que les mecs pour qui il a fait ça ne rigolent pas… Il est terrifié à l’idée de devoir leur annoncer que l’IMSI-catcher est en panne et avoue à Zoé ne pas être quelqu’un de bien. Zoé lui avoue alors la vérité sur son passé de voleuse…

Plus tard, alors que Zoé s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles Romain, celui-ci débarque à la résidence la jambe entaillée et s’effondre ! Il perd connaissance, Aya et Zoé appellent les secours. Mais plus tard, Romain fait un terrible aveu à Zoé : les mecs lui réclament 1 million d’euro, soit l’argent du casse qu’ils avaient prévu de faire avec l’IMSI-catcher ! Ils menacent de s’en prendre à Zoé et de la dénoncer : Romain leur a donné son identité et leur a parlé de son passé ! Zoé est sous le choc.



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