Ici Tout Commence spoiler : Bianca sous le choc face à Loup qui… (vidéo épisode du 20 mai)

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Ici tout commence spoiler – Bianca va être sous le choc face à Loup dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, alors que Bianca vit un enfer à l’internat depuis que la cheffe Besseau a révélé son secret, Loup va lui trouver une solution pour le moins inattendue !


Ici Tout Commence spoiler : Bianca sous le choc face à Loup qui... (vidéo épisode du 20 mai)
Capture TF1


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Loup fait venir Bianca chez lui et il lui donne un trousseau de clé, un oreiller et des serviettes… Elle ne comprend pas alors que Clotilde les rejoint. Ils lui annoncent qu’elle peut prendre la chambre libre le temps que les choses se tassent à l’internat ! Bianca est émue et très touchée, elle ne s’attendait pas du tout à ce que la cheffe Armand et Joachim l’accueillent à bras ouverts.

Loup part faire les courses, Bianca insiste pour cuisiner pour les remercier !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Bianca se venge, Fleur s’isole, les résumés jusqu’au 5 juin 2026


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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1440 du 20 mai 2026 : Loup accueille Bianca

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Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

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