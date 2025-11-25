C à vous du 25 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 25 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Agressions sexuelles, exhibitionnisme, maltraitances : enquête sur les dérives du périscolaire à Paris. On en parle avec Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine ELLE France et Me Hannah Kopp, avocate de familles de l’école Alphonse-Baudin (Paris 11)

🔵 Vers un retour du service militaire en France ? On en parle avec Isabelle Lasserre, grand reporter responsable des questions de diplomatie et de stratégie au Figaro, et Henri VERNET, rédacteur en chef adjoint au Parisien, spécialiste questions politiques et internationales



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Bernard Montiel & Oli pour l’émission « Animalement vôtre » sur France 3

📖 Natasha Andrews pour son livre « Flow(s) », aux éditions Hachette

🎥 Elora Thevenet et Allain Bougrain-Dubourg pour le film-documentaire « Bardot », en salle le 3 décembre

