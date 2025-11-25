Un Si Grand Soleil Spoiler : Alix découvre tout et confronte Lucas ! (épisode du 27 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1802 du 27 novembre 2025 – Alix va être déterminée à tout faire pour aider Lucas dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, alors que Ludo a accepté de suivre Lucas, il découvre qu’il remet des sacs remplis de contrefaçon à une femme !











Ludo manque de se faire surprendre par Sybille mais réussit par partir sans qu’elle le voit. Il explique ensuite à Alix que Lucas, aidé d’un type, a sorti de la marchandise de L Cosmétiques dans des sacs pour les remettre à cette femme. Il a subtilisé une montre dans un sac et lui remet. Alix comprend que Lucas trafique pour se faire de l’argent et quand elle montre le bijou à José, il lui annonce que c’est de la qualité mais c’est de la contrefaçon !

Le soir, alors qu’Emma n’est pas rentrée et que Lucas s’inquiète, Alix débarque. Elle lui révèle qu’elle sait tout et qu’il doit tout arrêter avant de finir en prison. Lucas lui avoue que la femme le tient et risque de s’en prendre à Emma, il n’a pas le choix. Alix veut l’aider mais il la met à la porte…

