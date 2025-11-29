« Notre-Dame de Paris – les grandes retrouvailles 25 ans après » : le concert inédit ce soir sur M6 (29 novembre 2025)



« Notre-Dame de Paris – les grandes retrouvailles 25 ans après », c’est le concert inédit qui vous attend ce samedi soir sur M6. M6 vous propose de vous replonger dans la comédie musicale culte !





Rendez-vous dès 21h10 sur M6, mais aussi aussi en streaming et replay sur M6+.







« Notre-Dame de Paris – les grandes retrouvailles 25 ans après » : présentation

Vingt-cinq ans après avoir marqué l’histoire de la chanson, l’ensemble du casting original de Notre-Dame de Paris, la comédie musicale préférée des Français, se retrouve pour une soirée unique.

Avec la même énergie et la même complicité qu’à l’époque, Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie, Hélène Ségara, Julie Zenatti et Bruno Pelletier reprennent le temps d’un soir les rôles de Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Phoebus et Fleur-de-Lys.



Ils remontent sur scène ensemble pour la première fois depuis plus de vingt ans afin d’interpréter les titres cultes qui ont ému des millions de spectateurs.

Vidéo bande-annonce