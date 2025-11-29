Le Voyageur du 29 novembre 2025 : votre épisode inédit ce soir sur France 3



Publicité





Le Voyageur du 29 novembre 2025 – Ce soir sur France 3, c’est un inédit de la série « Le Voyageur » vous attend. Au programme, l’épisode intitulé « Le jardin du diable ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV.







Publicité





Le Voyageur du 29 novembre 2025, votre épisode

« Le jardin du diable » : Dans sa quête incessante des assassins restés impunis, le Voyageur parvient parfois à nouer des liens avec les enquêteurs locaux, qui n’hésitent plus à le solliciter lorsqu’un nouvel élément surgit. C’est ainsi qu’un gendarme fait appel à Kandinsky après qu’un témoin s’est manifesté de manière pour le moins surprenante, apportant des informations totalement inédites sur une affaire criminelle non résolue. Ces révélations vont entraîner le Voyageur dans l’une des chasses les plus périlleuses qu’il ait entreprises depuis le début de sa route…

Bruno Debrandt (Kandinsky), Annelise Hesme (Mathilde Moreau), Francine Bergé (Liliane Weiser), Eric Paul (Major Bottero), Marie Piton (Eva Bottero), Céline Samie (Alice Imbert), Paul Fougère (Valentin), Julie Maes (Pauline), Dominique Frot (Solange), Frédéric Buret (Robert), Fannie Collette (Carine Peltier), Michel Masiero (Ulysse), Cindy Emelie (Jade), Estelle Darry (Manon), Marvin Anthony (Manu)



Publicité



