Quotidien du 25 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 25 novembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


Quotidien : les invités du 25 novembre 2025

🎩 Gus – en spectacle aux Folies Bergère du 23 au 28 décembre

🎬 Dany Martial, Shaïn Boumedine, et Salim Kechiouche – « Mektoub My Love : Canto Due », en salle le 3 décembre


Synopsis : Amin revient à Sète après ses études à Paris, toujours animé par son rêve de cinéma. Par hasard, un producteur américain de passage découvre son projet, Les Principes essentiels de l’existence universelle, et souhaite que sa femme, Jess, en devienne l’héroïne. Mais le destin, imprévisible, semble décidé à bouleverser leurs plans.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 25 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.

