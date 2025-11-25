Demain Nous Appartient spoiler : Georges dérape pour Bastien, il risque gros ! (vidéo épisode du 28 novembre)

Par /

Publicité

Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Georges va faire n’importe quoi dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Mélody a menti à la police pour protéger Bastien lui fournissant un faux alibi pour l’agression de Marceau, Georges va aller jusqu’à voler un scellé pour le protéger !


Demain Nous Appartient spoiler : Georges dérape pour Bastien, il risque gros ! (vidéo épisode du 28 novembre)
Capture TF1


Publicité

Dans quelques jours, la vérité éclate au commissariat et Georges sait qu’il risque gros : il pourrait perdre son poste ! Sara tente de le rassurer et lui assure de son soutien. Mais Damien, qui bosse directement avec Georges, est déçu et lui en veut.

Georges va-t-il pouvoir rester dans la police ou sera-t-il lourdement sanctionné ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bart au coeur d’une terrible rumeur (vidéo épisode du 27 novembre)


Publicité

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2084 du 28 novembre 2025 : Georges est allé trop loin

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient du 25 novembre : Marceau dans un état grave, Bastien avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 2081 en avance)
Demain Nous Appartient du 25 novembre : Marceau dans un état grave, Bastien avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 2081 en avance)
Une actrice de « Demain nous appartient » contrainte de démentir sa propre mort !
Une actrice de "Demain nous appartient" contrainte de démentir sa propre mort !
Demain Nous Appartient spoiler : Bart au coeur d’une terrible rumeur (vidéo épisode du 27 novembre)
Demain Nous Appartient spoiler : Bart au coeur d'une terrible rumeur (vidéo épisode du 27 novembre)
Demain Nous Appartient spoiler : Marceau entre la vie et la mort, Bastien panique (vidéo épisode du 27 novembre)
Demain Nous Appartient spoiler : Marceau entre la vie et la mort, Bastien panique (vidéo épisode du 27 novembre)


Publicité


Retour en haut