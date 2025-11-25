Demain Nous Appartient spoiler : Georges dérape pour Bastien, il risque gros ! (vidéo épisode du 28 novembre)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Georges va faire n’importe quoi dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Mélody a menti à la police pour protéger Bastien lui fournissant un faux alibi pour l’agression de Marceau, Georges va aller jusqu’à voler un scellé pour le protéger !











Dans quelques jours, la vérité éclate au commissariat et Georges sait qu’il risque gros : il pourrait perdre son poste ! Sara tente de le rassurer et lui assure de son soutien. Mais Damien, qui bosse directement avec Georges, est déçu et lui en veut.

Georges va-t-il pouvoir rester dans la police ou sera-t-il lourdement sanctionné ?

