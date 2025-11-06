Demain Nous Appartient spoiler : Violette s’attaque à Jordan ! (vidéo épisode du 11 novembre)



Demain nous appartient spoiler – Jordan et Judith sont inquiets et ne compte pas lâcher Diane et Esmée dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, alors que Diane s’est plaint de Jordan auprès de Violette, celle-ci va le confronter au Spoon.











Violette confie à Bastien ce qu’elle pense de Jordan et Judith : selon elle, leur attitude envers les sœurs Colin est inacceptable, car leurs histoires familiales ne les concernent pas. Lorsque Jordan arrive au Spoon, Violette saisit l’occasion pour lui dire ses quatre vérités ! Mais agit-elle réellement par indignation face à leur comportement, ou est-elle encore blessée par son passé avec Jordan ? Bastien, lui, penche plutôt pour la seconde option et partage l’avis de Jordan concernant Diane et Esmée…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2072 du 11 novembre 2025 : Violette s’en prend à Jordan

