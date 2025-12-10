C à vous du 10 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 10 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget de la sécu adopté de justesse : la ministre des Comptes publics, Adeline Montchalin est l’invitée de C à vous

🔵 Miss Aquitaine et Miss Provence destituées après des insultes envers leurs concurrentes. On en parle ce soir avec Sylvie Tellier, présidente d’honneur du comité Miss France, et Diane Leyre, Miss France 2022



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Julien Doré, pour son “Golden Tour”, en tournée dans toute la France

🎶 Dorothée, pour sa tournée “Se retrouver”, les 4 & 5 avril au Palais des Congrès de Paris, puis en tournée dans toute la France

