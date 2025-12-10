Un Si Grand Soleil Spoiler : Alix victorieuse face à Sybille, Lucas blanchi (épisode du 12 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1813 du 12 décembre 2025 – On peut dire qu’Alix aura pris des risques inconsidérés pour aider Lucas dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Mais ça va payer puisque dans quelques jours, elle ressort victorieuse de sa dernière entrevue avec Sybille !











Alix retrouve Bernier et Lila, sa spécialiste en informatique. Bernier explique son plan : elle va appeler Richard en visio en se faisant passer pour Sybille grâce à un deep-fake. Elle doit lui dire qu’elle a le disque dur mais qu’elle a peur qu’Alix ait eu accès aux données. Pour qu’elle puisse vérifier, elle va demander la clé de chiffrement à Richard !

Au moment de passer l’appel à Richard, Alix est stressée mais elle suit le plan à la lettre. Et même s’il hésite, Richard finit par lui donner la clé et Lila accès aux données du disque dur ! Chez L Cosmétiques, Bertier apprend à Lucas que la police ne croit pas en une complicité d’un employé, il est donc blanchi.

En fin de journée, Alix et Ludo retrouvent Sybille comme convenu pour lui rendre le disque dur en échange de la localisation de Dimitri. Alix explique à Sybille que la partie est terminée : elle a eu accès aux données et a toutes les preuves de leur implication à elle et Richard dans du blanchiment d’argent via des sociétés offshores. Sybille tombe de haut, Alix lui dit que maintenant elle a intérêt à oublier Lucas et Dimitri, sinon les données iront dans le bureau du juge.



Mais au moment de retrouver Dimitri, ils le découvrent inconscient… Est-il mort ? Suspense.

