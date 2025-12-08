C à vous du 8 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 8 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Épargne des retraités, hausse de la TVA : les pistes de l’économiste Guillaume Hannezo pour réduire la dette. Il publie pour le Think tank Terra Nova le rapport “Comptes publics : en finir avec le n’importe quoi(qu’il en coûte)”

🔵 Isolement, religion, échanges avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron… ce que contient le livre de Nicolas Sarkozy. On en parle ce soir avec Ludovic Vigogne, journaliste politique La Tribune dimanche, dans C à Vous



🔵 Vanessa Paradis pour son nouvel album « Le retour des beaux jours ». Elle interprètera en live le titre “Les épines du cœur”

🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 François Morel pour son livre « C’est la gaieté qui m’en impose » disponible depuis le 1 octobre aux éditions Denoël

📺 Patrick Timsit pour le film « A la poursuite du père Noël » en salle le 10 décembre

