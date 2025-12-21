Les mystères de l’amour du 21 décembre : clap de fin ce soir sur TMC



Ce dimanche soir, TMC propose une soirée événement exceptionnelle avec le final tant attendu de la série culte Les mystères de l’amour. Trois rendez-vous inédits vont rythmer la soirée, entre drame, révélations, émotion et un prime de Noël féerique à ne manquer sous aucun prétexte.





A suivre dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







🔴 18h55 – Épisode inédit « Double retour »

L’angoisse est à son comble. Toute la bande se retrouve à l’hôpital, au chevet de Nicolas, plongé dans un état critique, entre la vie et la mort. Alors que Jeanne met en place un plan audacieux, rien ne se déroule comme prévu et la situation prend une tournure inquiétante. De son côté, Stéphanie fait face à un moment décisif : la confrontation tant attendue avec sa remplaçante, Samantha, promet des étincelles. Les tensions sont vives et les vérités pourraient bien éclater.



🔴 20h00 – Épisode inédit « Heureux dénouement »

Les masques tombent. Hélène et Ingrid se retrouvent enfin face à face et prennent le temps de mettre les choses à plat. Une discussion essentielle qui pourrait changer durablement leur relation. Pendant ce temps, Jeanne et Pierre lèvent le voile sur un mystère inquiétant : qui nourrit une obsession malsaine pour Lisa ?

Fanny, Sophie et Mégane, quant à elles, reçoivent une visite aussi inattendue que désagréable, qui vient perturber leur quotidien. Enfin, Sylvain, profondément affecté par sa rupture avec Olga, sombre dans le désespoir, tandis que les destins de chacun semblent à l’aube d’un tournant majeur.

⭐ 21h15 – Prime de Noël « Last Christmas »

Place à la magie. Avec la complicité du Père Noël en personne, Les Mystères de l’Amour offrent un prime-time de Noël exceptionnel, riche en surprises, rebondissements, rires et chansons.

Toute la bande se prépare à fêter Noël chez Hélène, tandis que Fanny et Christian organisent eux aussi une soirée festive. Monsieur Girard et Annette rejoignent la famille, accompagnés des sourires des enfants, pour une ambiance chaleureuse et émouvante.

Les révélations et réconciliations s’enchaînent, jusqu’à une magnifique surprise finale qui promet de marquer durablement les fans.

Côté intrigues :

– Pierre fait une demande en mariage officielle à Jeanne, au pied du sapin… mais un événement du passé pourrait bien compromettre ce bonheur.

– Stéphanie s’apprête à vivre son premier Noël avec son fils Tom, entourée de ses collègues du commissariat.

– Mégane découvre avec stupeur le portrait d’une femme qu’elle connaît — et déteste — dans le carnet à dessins d’Étienne.

– Olga, enfin, tombe par hasard sur Yvan, une vieille connaissance qui pourrait bien raviver de vieux souvenirs…

Entre émotion intense, clôture des intrigues et ambiance de fête, ce final de la série culte « Les Mystères de l’Amour » s’annonce comme un rendez-vous immanquable pour les fidèles de la série.

Un dernier Noël magique, à savourer sans modération, ce soir dès 18h55 sur TMC.