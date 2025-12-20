

20h30 le dimanche du 21 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 21 décembre 2025 : les invités

À l’occasion de son retour sur grand écran aux côtés de Louise Bourgoin, dans la comédie La Pire Mère au monde réalisée par Pierre Mazingarbe et attendue en salles le 24 décembre, Laurent Delahousse propose une promenade intime dans Paris avec Muriel Robin.

Au fil de la balade, la comédienne et humoriste se raconte à cœur ouvert. Dans la Grande Galerie de l’évolution du Muséum national d’histoire naturelle, à bord de la mythique Renault 12 — l’une de ses toutes premières voitures — ou encore face au pupitre d’un chef d’orchestre, Muriel Robin évoque ses engagements, les rencontres déterminantes de sa carrière et un parcours jalonné d’obstacles.



Et pour conclure l’émission, elle s’offre un moment suspendu en réalisant l’un de ses plus grands rêves d’enfant.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV