Ici Tout Commence spoilers : un maître chanteur, Joséphine mal, les résumés jusqu’au 9 janvier 2026

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 9 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Joséphine et Loup sont toujours dans la tourmente. Joséphine reçoit le coup de grâce… Pendant ce temps là, un maître chanteur fait trembler l’institut et Alice retourne sa veste.

De son côté, Ferdinand prend une décision radicale et c’est tendu entre Alice et Stanislas.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 à 18h05 (épisode 1343) : Loup et Joséphine naviguent en eaux troubles. La tension monte entre Alice et Stanislas. De son côté, Malik lance les paris.



Mardi 6 janvier 2026 (épisode 1344) : Un corps-à-corps inattendu a lieu en cuisine. Après expérience, Alice retourne sa veste. Carla et Bérénice partent en quête d’un nid douillet.

Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 1345) : Loup et Anouk sont à découvert. A L’hôtel, Milan entre en terre inconnue. Un choix cornélien attend les jeunes mariées.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 1346) : Un maître-chanteur fait trembler L’institut. Andréa a trouvé sa tête de turc. Face à Billie, Ferdinand se métamorphose.

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 1347) : Pour Joséphine, c’est le coup de grâce. Prête à tout, Olivia se viande. De son côté, Ferdinand prend une décision radicale.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 22 au 26 décembre 2025 en cliquant ICI

du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 en cliquant ICI

