« Super Papa » : histoire et casting du téléfilm ce soir sur TF1 (22 décembre)

Par /

Publicité

« Super Papa », c’est le téléfilm porté par Michaël Youn et Jenifer rediffusé ce lundi 22 décembre 2025 sur TF1.


A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou sur TF1+ pour le voir en streaming puis en replay.

« Super Papa » : histoire et casting du téléfilm ce soir sur TF1 (22 décembre)
Capture TF1


Publicité

« Super Papa » : l’histoire

Aux yeux de son fils Victor, 15 ans, Christophe Perrot (Michaël Youn) est devenu un véritable maniaque du contrôle depuis la disparition de sa femme, trois ans plus tôt.

Quand un accompagnateur se désiste à la dernière minute pour la colonie de vacances à la neige, juste avant Noël, Christophe décide de s’y imposer. Ni Victor ni Marina Aouate (Jenifer), la prof de SVT aussi dynamique qu’enthousiaste, ne s’en réjouissent vraiment.


Publicité

Pourtant, Christophe se sent d’abord rassuré… jusqu’au jour où un étrange pouvoir lui tombe dessus : il entend désormais les pensées des adolescents, y compris celles de son fils chéri. Son quotidien parfaitement maîtrisé bascule alors peu à peu dans un véritable cauchemar.

Casting

Avec : Michaël Youn, Jenifer, Gabriel Diefenthal, Alexandre Taba, Virginie Hocq, Mitty Hazanavicius

VIDÉO « Super Papa », la bande-annonce

A LIRE AUSSI
Reportages découverte du 21 décembre 2025 : sommaire et reportages
Reportages découverte du 21 décembre 2025 : sommaire et reportages
Les 12 coups de midi du 21 décembre : jusqu’où ira Cyprien ? Premier indice sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 21 décembre : jusqu'où ira Cyprien ? Premier indice sur l'étoile mystérieuse
Audiences 20 décembre 2025 : « Meurtres en Périgord Vert » leader, « 100% logique » et la Star Academy au coude à coude
Audiences 20 décembre 2025 : « Meurtres en Périgord Vert » leader, « 100% logique » et la Star Academy au coude à coude
Sept à huit du 21 décembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
Sept à huit du 21 décembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1


Publicité


Retour en haut