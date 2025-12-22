« Super Papa » : histoire et casting du téléfilm ce soir sur TF1 (22 décembre)



« Super Papa », c’est le téléfilm porté par Michaël Youn et Jenifer rediffusé ce lundi 22 décembre 2025 sur TF1.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou sur TF1+ pour le voir en streaming puis en replay.







« Super Papa » : l’histoire

Aux yeux de son fils Victor, 15 ans, Christophe Perrot (Michaël Youn) est devenu un véritable maniaque du contrôle depuis la disparition de sa femme, trois ans plus tôt.

Quand un accompagnateur se désiste à la dernière minute pour la colonie de vacances à la neige, juste avant Noël, Christophe décide de s’y imposer. Ni Victor ni Marina Aouate (Jenifer), la prof de SVT aussi dynamique qu’enthousiaste, ne s’en réjouissent vraiment.



Pourtant, Christophe se sent d’abord rassuré… jusqu’au jour où un étrange pouvoir lui tombe dessus : il entend désormais les pensées des adolescents, y compris celles de son fils chéri. Son quotidien parfaitement maîtrisé bascule alors peu à peu dans un véritable cauchemar.

Casting

Avec : Michaël Youn, Jenifer, Gabriel Diefenthal, Alexandre Taba, Virginie Hocq, Mitty Hazanavicius

VIDÉO « Super Papa », la bande-annonce