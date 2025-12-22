« Le 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo », c’est ce soir sur France 3 (22 décembre)



Publicité





« Le 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo » au programme TV du lundi 22 décembre 2025 – C’est du cirque qui vous attend ce soir sur France 3. Pour les fêtes, France Télévisions vous invite à passer une soirée à Monaco et à vibrer avec les plus beaux numéros du Festival international du cirque de Monte-Carlo.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et sur France.TV.







Publicité





« Le 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo » : au programme ce soir

La 47ᵉ édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo rassemble une fois encore les plus grands noms des arts du cirque sous l’emblématique chapiteau de la Principauté.

Parmi les temps forts, les virtuoses acrobates à vélo venus de Chine dévoileront un numéro totalement inédit, mêlant exploits techniques et parfaite coordination, jamais présenté sur une piste. Un clown chilien, considéré comme l’un des plus talentueux de sa génération, promet quant à lui de faire éclater de rire le public avec des interventions aussi drôles qu’inoubliables. Les majestueux chevaux Akhal-Teké du Turkménistan offriront un tableau d’une rare élégance, combinant prouesses équestres, harmonie et raffinement. De leur côté, les trapézistes mexicains défieront les lois de la gravité en enchaînant des figures aériennes impressionnantes, dont un spectaculaire quadruple saut périlleux sous la coupole du chapiteau, une performance d’une difficulté extrême.



Publicité





Au total, pas moins de quinze numéros viendront enrichir cette programmation d’exception. Les jeunes artistes révélés par le concours New Generation auront notamment l’opportunité de se mesurer à des artistes confirmés, apportant une dynamique supplémentaire à ce rendez-vous prestigieux. Une édition qui s’annonce mémorable, célébrant à la fois la tradition circassienne et l’émergence des talents de demain dans un décor grandiose.