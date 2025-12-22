« Meurtres au paradis » du 22 décembre 2025 : ce soir l’épisode « Noël aux Caraïbes »



« Meurtres au paradis » du 22 décembre 2025. Ce lundi soir à la télé, France 2 rediffuse un épisode de Noël de votre série « Meurtres au paradis ». Il s’intitule « Noël aux Caraïbes ».





Rendez-vous ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV.







« Meurtres au paradis » du 22 décembre 2025, présentation de l’épisode « Noël aux Caraïbes »

Philip Carlton, puissant homme d’affaires fortuné, met fin à ses jours en pleine réception dans sa luxueuse villa de Sainte-Marie. Sur place, la police découvre son téléphone, où figure un message d’adieu sans équivoque. L’enquête paraît alors close et tous reprennent tranquillement leurs préparatifs pour les fêtes de Noël.



Mais dès le lendemain, à Londres, un jeune chauffeur de taxi reçoit une énigmatique carte de vœux portant ces mots troublants : « Philip Carlton a été assassiné ».

Interprètes et personnages

Au casting : Ralph Little (Inspecteur Neville Parker), Joséphine Jobert (Sergent Florence Cassell), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Tahj Miles (Agent stagiaire Marlon Pryce), Elisabeth Bourgine (Catherine Bordey), Danny John-Jules (Dwayne Myers), Mathew Baynton (Colin Babcock, Tessa Bonham Jones (Marigold Carlton), et Antony Calf (Philip Carlton)

