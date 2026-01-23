Quotidien du 23 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 23 janvier 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC







Quotidien : les invités du 23 janvier 2026

🎤 Sébastien Tellier – « Kiss the beast », disponible le 30 janvier

🎭 Dany Boon – « Clown n’est pas un métier », en tournée à l’Olympia du 27 au 29 avril 2027



📚 Arnaud Miranda – « Les Lumières sombres », Éd. Gallimard

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 23 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.