Ici Tout Commence spoiler : Anaïs présente sa démission mais... (vidéo épisode du 28 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – La soirée de gala de la fondation Excellence Palace va se terminer en fiasco dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Victime d’un sabotage, Anaïs décide de tenir sa parole en remettant sa démission à Jeanne !











Publicité





Andréa, déterminée à avoir la peau d’Anaïs, exige qu’elle démissionne également de son poste de cheffe du Double A. Clotilde s’y oppose fermement et Jeanne annonce alors qu’elle refuse la démission d’Anaïs !

Jeanne se dit bluffée et même admirative d’Anaïs, qui a tout donné et n’a rien lâché même face à un homme contre lequel elle a témoigné au tribunal il y a seulement 2 semaines. Jeanne pense qu’ils doivent s’unir pour trouver le coupable du sabotage et s’il s’agit d’un élève, Anaïs est celle qui les connait le mieux.

Andréa est choquée tandis que Clotilde se réjouit du choix de Jeanne.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Joséphine et Loup contraints de se rapprocher… (vidéo épisode du 27 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1360 du 28 janvier 2026 : Jeanne refuse la démission d’Anaïs

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.