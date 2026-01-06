Quotidien du 6 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 6 janvier 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ».













Quotidien : les invités du 6 janvier 2026

🎤 Alexandre Kominek – « Bâtard sensible » en tournée et à l’Olympia du 7 au 9 janvier

🏅 Philippe Aghion – Prix Nobel d’économie 2025



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 6 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.