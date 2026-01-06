Quotidien du 6 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 6 janvier 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 6 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 6 janvier 2026

🎤 Alexandre Kominek – « Bâtard sensible » en tournée et à l’Olympia du 7 au 9 janvier

🏅 Philippe Aghion – Prix Nobel d’économie 2025


Publicité

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 6 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
C à vous du 6 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 6 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Quotidien du 5 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 5 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
C à vous du 5 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 5 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Les mystères de l’amour du 28 décembre : ultime épisode ce soir sur TMC
Les mystères de l'amour du 28 décembre : ultime épisode ce soir sur TMC


Publicité


Retour en haut