Tricheurs du 26 janvier : qui sont les tricheurs ? Qui a été piégé ? (résumé, spoiler + replay épisode 1)

Tricheurs résumé détaillé de l’épisode 1 du lundi 26 janvier 2026 – C’est parti pour l’épisode 1 de la saison 1 du jeu de télé-réalité « Tricheurs », présenté par Christophe Beaugrand sur TFX.











14 candidats, 2 tricheurs

Les candidats sont installés dans la « Game House ». On découvre l’arrivée des participants : Maïssane et sa copine Mel ORL arrivent avec Simon Castaldi. Ils ne connaissent ni le titre ni le concept du jeu !

Place ensuite à Justine, Aïmed, Nicolo et Katell. Puis Kamini, Yanns et sa femme Jade. Le couple Yanns / Jade fait déjà peur ! On poursuit avec Sarah, Marvin et Patrick. Et le dernier participant : Lolita Banana (Drag Race France) !

Tout le monde fait connaissance, certains évidemment se connaissent déjà. Nicolo et Simon mettent les choses à plat, ils décident de faire la paix. Mais en réalité, Nicolo compte bien se venger.



Découverte des règles du jeu et désignation des tricheurs

Il est l’heure de découvrir les règles ! La Game House annonce qu’ils doivent se rendre dans le cercle des joueurs. C’est là que toutes les décisions importantes du jeu seront prises. Christophe Beaugrand les accueille ! Il annonce que certains auront un rôle à part, qui pourrait les mener jusqu’à la victoire mais qui pourra aussi les faire mettre les autres à dos : celui des Tricheurs !

Ils sont 14 et il y aura 2 tricheurs. Ils auront accès à toutes les règles et toutes les solutions, ils feront tout pour pousser les joueurs réglaux sur la roulette éliminatoire. Pour se défendre, une seule solution : démasquer les Tricheurs ! Un Tricheur démasqué perdra son titre et ira directement sur la roulette éliminatoire.

Christophe prévient les joueurs : le rôle de tricheur est puissant mais risqué. La partie commence maintenant. Sous la table, chaque joueur a un bouton rouge. Celui qui l’actionne va tenter de devenir tricheur. Justine appuie ! Simon refuse de prendre ce risque. Lolita appuie. Le chef de table les rejoint et distribue les cartes indiquant les rôles.

Chacun regarde sa carte pour découvrir qui s’il est tricheur ou pas. Chacun analyse les réactions des autres ! Tout le monde soupçonne tout le monde. La réaction étrange de Justine éveille les soupçons.

Une fois toutes les cartes découvertes, Justine est celle qui a mis le plus de doutes à tout le monde. Yanns et sa femme sont aussi dans le collimateur.

Retour dans la Game House. L’enquête a déjà commencé et objectif : faire gagner l’un de ses followers une somme pouvant aller jusqu’à 10000 euros. Ils découvrent le Bandit Manchot, qui affichera les noms des 3 nommés à la fin de chaque manche. L’élimination se jouera à la roulette ! Pour échapper au Bandy Manchot : démasquer un tricheur.

Maïssane nous révèle ne pas être tricheuse. Tout le monde profite de la première soirée au bord de la piscine. Ils trinquent aux tricheurs ! Justine et Aïmed s’isolent. Il pense qu’elle s’est mal défendue mais Justine dit ne pas avoir le rôle. Ils décident de s’allier.

A minuit, un joueur sera tiré au sort et déjà nommé au Body Manchot ! Mais l’un des tricheurs a eu la possibilité de piper le tirage en trichant ! Une alarme retentit, la Game House annonce que l’un d’eux est déjà tombé dans le piège de l’un des Tricheurs ! Ils vont découvrir son visage…

SPOILER épisode 2

Dans l’épisode de demain, on peut déjà vous dire que Yanns est Tricheur ! C’est lui qui a piégé un premier joueur, il s’agit de… Sarah !

Tricheurs, le replay du 26 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce lundi 26 janvier 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI. Rendez-vous demain à 20h sur TFX pour suivre l’épisode 2.