Un Si Grand Soleil du 27 janvier : Salomé ment à la police, Janet au pied du mur (résumé épisode 1845 en avance)

Un si grand soleil du 27 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1845 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 27 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Dans la rue, Alex suit discrètement Charlotte. Il l’observe de loin devant le lycée et la voit parler avec Salomé. Elles rentrent en cours, il n’a rien vu d’intéressant.

Paloma part travailler sans manger, Jérémy lui reproche de l’enfoncer. Paloma lui rappelle que ce qu’il a fait est très grave. Il dit qu’il était stressé et Janet lui mettait la pression. Paloma s’énerve, Jérémy aussi. Elle lui reproche son manque de courage, il n’assume pas ses actes. Elle s’en va.



Aude est en voiture avec son fils, il s’agit d’Alexis ! Elle l’interroge sur le retour de Charlotte au lycée. Il parle de leur balade à la plage… Il explique qu’elle n’était pas seule quand elle ne leur parlait plus, elle était avec Salomé. Aude lui demande son nom, il finit par lui donner.

Paloma appelle Janet, qui lui explique que Jérémy ne peut pas faire appel et Janet ne peut rien faire : il va être obligé de redouble et va trainer une mauvaise réputation. Mais il doit s’estimer heureux de ne pas être radié. Paloma ne comprend pas comment Jérémy a pu avoir accès aux documents de Laurine, Janet pense qu’il a fouillé dans son ordi quand elle avait le dos tourné.

Au lycée, Salomé dit à Charlotte qu’elle est convoquée au commissariat. Charlotte lui demande de ne pas leur parler de Sacha. Salomé trouve ça chaud de mentir aux flics… Charlotte insiste, elle assure qu’elle ne leur parlera pas de Sacha.

Catherine appelle la directrice de l’hôpital. Elle dit que sa fille est très affectée par le plagiat de son sujet de thèse. Elle enchaine sur Janet, la directrice assure que Janet a démenti. Claudine pense que le Dr Lewis a pris Laurine en grippe et s’acharne à entraver sa carrière. Elle enchaine si le premier sujet de thèse… La directrice avoue avoir elle-même été déçue que le sujet soit refusé. Catherine accuse Janet d’avoir laissé Jérémy plagier le sujet en toute connaissance de cause… Catherine menace de pousser Laurine à saisir la justice, sauf si des mesures à l’encontre de Janet sont prises.

Manu tourne en rond chez lui. Il se refait le film du moment où Charlotte a reçu l’appel. Il recherche l’adresse de là où ils se trouvaient sur internet.

Aude interroge Salomé. Elle lui demande si elle sait pourquoi Charlotte est partie de la sortie scolaire. Elle parle des embrouilles avec Noura. Aude demande si Charlotte lui avait déjà parlé de Manu. Elle dit que Charlotte avait juste évoqué des dîners avec leur prof et son compagnon flic. Elle demande si Charlotte a un petit copain, elle dit que non.

La directrice parle à Janet de l’appel de Catherine, qui la tient pour responsable de la situation. Elle lui parle de son mandat de cheffe de service qui expire dans 10 mois : un départ anticipé apaiserait les tensions ! Janet est sous le choc. Elle en parle ensuite à Alain. Janet pense que Laurine veut lui faire payer d’avoir refuser son premier sujet de thèse. Alain valide : ça ressemble à une vengeance.

Aude explique à Becker que Charlotte ne serait pas en couple, rien ne laisse penser qu’elle serait sous emprise comme le pense Manu. Aude reçoit les résultats des tests : l’adn de Charlotte est sur la veste de Manu ! Becker pense que ça veut dire qu’ils étaient en contacts physiques. Aude va prévenir Cécile.

Elise parle avec Alex, elle pense que la juge a bien fait d’assigner Manu à résidence. Alex rappelle qu’on l’accuse à tort. Ça bouge enfin, un homme retrouve Sybille pour la 3ème fois cette semaine. Alex propose de l’arrêter mais Elise rappelle que c’est Elias Jansen qui intéresse le procureur. A l’intérieur, Sybille annonce qu’Elias a finalisé la vente des bijoux, ils vont pouvoir être payés dès le lendemain. Il lui propose des vacances au soleil avant de reprendre les casses…

Janet est déçue, elle parle à Clément. Elle a passé son temps pour cet hôpital et regrette qu’on lui demande de démissionner. Becker pense qu’elle ne doit pas céder aux Laumière, il peut en parler à Claudine qui la défendra. Mais Janet n’a plus envie de se battre.

Alex retrouve Manu, il a filé Charlotte le matin mais n’a rien trouvé. Manu dit avoir avancé : le soir où il a suivi Charlotte, elle avait rendez-vous rue des Merles. Il s’agit de l’adresse du local de Sybille ! Manu fait le lien : quand Charlotte l’a accusé, il venait de suivre l’atelier de Delorme à cette adresse. Il est donc convaincu que c’est Sybille qui est derrière tout ça.

