Un dimanche à la campagne du 25 janvier 2026 : les invités de Frédéric Lopez



Publicité





Un dimanche à la campagne du 25 janvier 2026, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h00 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 25 janvier 2026 : sommaire et invités

Ce dimanche, Un dimanche à la campagne revient avec un numéro inédit placé sous le signe de la confidence et de l’authenticité. Frédéric Lopez accueille trois personnalités aux parcours singuliers : Alessandra Sublet, Marine Delterme et Nicky Doll. Le temps d’une parenthèse hors du tumulte parisien, elles se livrent comme rarement, entre souvenirs d’enfance, moments de doute et choix de vie déterminants.

Entre rires, émotions et discussions sincères au coin du feu, les trois invitées évoquent leur rapport à la notoriété, leurs combats personnels et ce qui les a façonnées. Un rendez-vous intime et bienveillant, fidèle à l’ADN de l’émission, qui promet de toucher les téléspectateurs en plein cœur.



Publicité





Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 25 janvier 2026