66 minutes du 25 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 25 janvier 2026, sommaire

🔸 Belle à tout prix : fausses promesses et vrais dangers

Sur TikTok, une dérive préoccupante prend de l’ampleur : modifier son apparence coûte que coûte. Crèmes utilisées hors indication, injections clandestines, médicaments commandés sur Internet… De nombreuses jeunes femmes suivent les recommandations d’influenceuses, souvent sans avoir conscience des risques encourus pour leur santé. Parmi les substances les plus recherchées, le Wegovy, un puissant coupe-faim initialement destiné au traitement du diabète, est aujourd’hui détourné de son usage médical et écoulé illégalement en ligne. Autre phénomène viral : le Lemon Bottle, une solution injectable vantée comme révolutionnaire. Mais à quel prix pour l’organisme ?

🔸 Les rois de la patate ont la frite !

Frites, purée, pommes de terre vapeur ou rôties : le tubercule star retrouve une place centrale dans nos repas. Et ce n’est pas un hasard. Avec une récolte exceptionnelle en 2025, les réserves débordent et les tarifs s’effondrent, atteignant parfois moins de 50 centimes le kilo chez certains producteurs. Une excellente nouvelle alors que l’inflation alimentaire continue de peser sur les budgets. Plébiscitée par toutes les générations, la pomme de terre séduit aussi les grands chefs, qui la remettent à l’honneur dans leurs menus. Et si elle devenait cette année l’atout numéro un de votre pouvoir d’achat ?



🔸 Derrière le volant, qui conduit vos enfants ?

Accidents dramatiques, chauffeurs sous l’emprise de stupéfiants, contrôles insuffisants : la sécurité des transports scolaires est de plus en plus remise en question. À Cahors (Lot), 17 élèves ont été blessés. Dans les Pyrénées-Orientales, trois personnes ont perdu la vie. Au fil des enquêtes, des situations inquiétantes se multiplient : conduite sous l’effet de drogues ou d’alcool, comportements dangereux. En toile de fond, une pénurie critique de conducteurs. En France, il en manquerait près de trois mille.

🔸 Ninja : les secrets du nouveau roi de la maison

Airfryers, mixeurs, aspirateurs… Les appareils Ninja et Shark rencontrent un succès fulgurant en France. En seulement quelques années, ces marques américaines ont séduit des millions de consommateurs. Certains adeptes vont jusqu’à collectionner les produits et équiper entièrement leur cuisine aux couleurs de l’enseigne. Derrière cette réussite, une stratégie redoutablement efficace que nous avons pu explorer. Cap là où peu de regards se posent : le siège de la marque, aux États-Unis. Conception des produits, maison laboratoire, recettes marketing bien gardées… Immersion exceptionnelle dans les coulisses d’un empire en pleine expansion.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔸 Snacking : le carton du fast-food made in France

Trois jours pour décrypter les nouvelles tendances, dénicher les talents émergents et anticiper ce qui arrivera bientôt dans nos assiettes. À Paris, le Salon du Snacking concentre le meilleur de la restauration rapide : concepts audacieux, recettes à succès et enseignes en plein essor.

Le snacking a clairement changé de dimension, affichant près de vingt milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec une croissance toujours soutenue. Porté par plus de 33 000 boulangeries en France et par des consommateurs de plus en plus nombreux à manger à l’extérieur — rapidement, mais avec exigence — il s’impose désormais comme un modèle alimentaire à part entière.

Cette année, la révélation du salon pourrait bien être un produit encore discret mais promis à un vrai succès : le bao. Une petite brioche vapeur ultra moelleuse, revisitée avec des garnitures aux accents bien français.