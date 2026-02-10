C à vous du 10 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 10 février 2026, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Face aux « menaces » commerciales des États-Unis, Emmanuel Macron défend la « préférence européenne ». On en parle avec Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur (2019-2024), ancien ministre de l’Économie (2005-2007), ce soir dans C à vous

🔵 Le procès d’un tueur à gages de 14 ans s’ouvre ce mardi à Paris. Les informations de Damien Delseny, journaliste, chef du service police-justice du Parisien-Aujourd’hui en France



🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Marcus pour l’émission “Danse avec les Stars”, diffusée les vendredis à 21H10 sur TF1 et TF1+

