Un Si Grand Soleil Spoiler : une mort choc, Pablo et Caroline bouleversés (épisode du 17 février)

Par /

Un si grand soleil spoiler épisode 1859 du 17 février 2026 – C’est une mort choc qui vous attend dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que la veille, Martin a pété un câble et a abandonné Pablo et Caroline sur une aire d’autoroute, il a été victime d’un accident de voiture…


Capture FTV


Au commissariat, Becker annonce à Hugo que Martin est mort dans un accident ! Sous le choc, Hugo retourne chez lui pour prévenir Pablo et sa mère. Caroline fait un malaise tandis que Pablo accuse le coup.

Plus tard, Noura vient voir Pablo pour le soutenir. Il est sous le choc, il avoue à Noura qu’il a souvent souhaité la mort de son beau-père… De son côté, Caroline est effondrée. Pablo lui assure qu’il sera là, il ne va pas la laisser tomber.

