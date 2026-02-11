C à vous du 11 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 11 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Un an après le procès des viols de Mazan, Gisèle Pelicot se confie dans un livre. On en parle avec Cécile Ollivier, grand reporter police-justice chez ELLE France et Augustin Trapenard, présentateur de “La Grande Librairie” qui consacre une émission spéciale à Gisèle Pelicot

🔵 Affaire Epstein : un diplomate français cité, le ministre des Affaires étrangères saisit la justice. Décryptage avec Fabrice Arfi, journaliste et co-responsable du pôle « enquêtes » de Mediapart dans



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Cyril Féraud & Helena Noguerra, co-présentateurs des Victoires de la Musique diffusées vendredi à 21h10 sur France 2

✨ Angelina Jolie, Louis Garrel & Alice Winocour, pour le film “Coutures” d’Alice Winocour, en salle le 18 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 11 février 2026 à 19h sur France 5.