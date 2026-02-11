Un Si Grand Soleil Spoiler : la police fait une découverte choc sur la mort de Martin ! (épisode du 17 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1860 du 17 février 2026 – Martin est mort dans un accident de voiture dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Mais dans quelques jours, la police va ouvrir une enquête après la découverte d’éléments suspects : ce ne semble pas être un simple accident !











En effet, Thierry découvre que Martin a fait un écart de trajectoire sans raison apparente avec sa voiture. Et les analyses toxicologiques vont révéler que Martin avait un fort taux d’alcool dans le sang alors que Caroline et Pablo ont déclaré qu’il ne buvait jamais.

En interrogatoire, Caroline explique à Thierry que Martin était très énervé et dans ces cas là il avait tendance à rouler beaucoup trop vite…

Mais tout laisse à croire que Martin a été empoisonné. Et ça pourrait bien avoir été fait avec le capuccino que Pablo est allé lui chercher et qu’il n’avait plus sous les yeux pendant qu’il était au distributeur pour s’acheter une madeleine. Pablo risque bien de faire le suspect idéal !



