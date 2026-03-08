« Black Widow » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (8 mars 2026)



Publicité





« Black Widow », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film des studios Marvel réalisé par Cate Shortland avec Scarlett Johansson et Florence Pugh.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming gratuit et légal via le site et/ou l’application TF1+.







Publicité





« Black Widow » : l’histoire

Lorsqu’une conspiration redoutable liée à son passé refait surface, Natasha Romanoff, connue sous le nom de Black Widow, se retrouve confrontée à une puissance déterminée à la détruire. Pour y faire face, elle doit replonger dans son passé d’espionne et renouer avec des liens brisés bien avant de devenir une Avenger.

Le casting

Avec : Scarlett Johansson (Natasha Romanoff), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei), Rachel Weisz (Melina)



Publicité





VIDÉO « Black Widow » : la bande-annonce