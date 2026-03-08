« Mystères au paradis » du 8 mars 2026 : la suite de la saison 2 ce soir sur France 3



« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 8 mars 2026 – Ce dimanche soir, France 3 diffuse deux nouveaux épisodes inédits de la saison 2 de la série « Mystères au paradis ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Mystères au paradis, vos épisodes inédits du 8 mars 2026

Épisode 3 : La lettre d’adieu

Lors d’une sortie en mer avec ses trois beaux-fils, Maisie Morgan disparaît mystérieusement, laissant derrière elle une lettre d’adieu. Tandis que des recherches sont lancées pour tenter de retrouver son corps, Humphrey et Esther se chargent d’élucider les circonstances de cette inquiétante disparition.

Épisode 4 : Le diable des rochers

Le père Michael, professeur à Saint Barnabas, disparaît à Cannon’s Cove. Son comportement inhabituel dans les jours précédant sa disparition, ainsi que la découverte de billets sur la plage, compliquent l’enquête menée par Esther et Humphrey.



Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Barbara Flynn (Anne Lloyd)…