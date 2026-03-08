« Mystères au paradis » du 8 mars 2026 : la suite de la saison 2 ce soir sur France 3

Par /

Publicité

« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 8 mars 2026 – Ce dimanche soir, France 3 diffuse deux nouveaux épisodes inédits de la saison 2 de la série « Mystères au paradis ».


A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv

"Mystères au paradis" du 8 mars 2026 : la suite de la saison 2 ce soir sur France 3
Capture FTV


Publicité

Mystères au paradis, vos épisodes inédits du 8 mars 2026

Épisode 3 : La lettre d’adieu
Lors d’une sortie en mer avec ses trois beaux-fils, Maisie Morgan disparaît mystérieusement, laissant derrière elle une lettre d’adieu. Tandis que des recherches sont lancées pour tenter de retrouver son corps, Humphrey et Esther se chargent d’élucider les circonstances de cette inquiétante disparition.

Épisode 4 : Le diable des rochers
Le père Michael, professeur à Saint Barnabas, disparaît à Cannon’s Cove. Son comportement inhabituel dans les jours précédant sa disparition, ainsi que la découverte de billets sur la plage, compliquent l’enquête menée par Esther et Humphrey.


Publicité

Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Barbara Flynn (Anne Lloyd)…

A LIRE AUSSI
Audiences 6 mars 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant le Tournoi des Six Nations
Audiences 6 mars 2026 : « Danse avec les Stars » leader devant le Tournoi des Six Nations
Cassandre du 7 mars 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 3
Audiences 7 mars 2026 : « Cassandre » en tête devant « The Voice »
Audiences 5 mars 2026 : « Erica » leader, « Pékin Express » de retour en baisse
Audiences 5 mars 2026 : « Erica » leader, « Pékin Express » de retour en baisse
Audiences 4 mars 2026 : « Au coeur de nos terres » leader, retour au plus bas pour « Top Chef »
Audiences 4 mars 2026 : « Au coeur de nos terres » leader, retour au plus bas pour « Top Chef »


Publicité


Retour en haut